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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب يشيد بصعود مصر للمركز 3 إفريقيًا في سرعة الإنترنت

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:00 م
محمد المسعود
محمد المسعود
عائشة حسن
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أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بصعود مصر للمركز الثالث افريقيا في يناير 2020 من حيث سرعة الانترنت، ولتتقدم بذلك 37 مركزا، بعد ما كانت تتصدر المركز الأربعين عام 2019، مشيرا إلى إن ذلك جاء تتويجا لجهود وزارة الاتصالات المستمرة لرفع متوسط سرعة الانترنت، والاتجاه لتحميل سرعات تحميل الانترنت على مؤشر Oookla.

وأشار المسعود، في بيان له، أن وزارة الاتصالات تبنت استراتيجية جديدة لتطوير سرعات الإنترنت، وغيرها من المبادرات الخاصة ببناء القدرات، وتأهيل الشباب في مجالات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، لافتا أن هذه الخطوات تساهم في سرعة التحول الرقمي، والاتجاه للاعتماد على التكنولوجيا وميكنة الخدمات.

وأضاف أن مبادرة تطوير سرعات الإنترنت داخل الفنادق، وتقديم خدمات عالية للسائحين والنزلاء داخلها، سيساهم في تنشيط السياحة الداخلية ورفع كفاءة الخدمات خاصة في الفنادق ذات التصنيف الأربع والخمس نجوم.

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