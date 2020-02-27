أحمد السقا ضيف شرف مسلسل «نساء من ذهب»

يشارك الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "نساء من ذهب"، الذي تخوض بطولته كل من الفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.وتصور نجمات المسلسل مشاهد العمل داخل الديكور المخصص له بشكل شبه يومي؛ لإنهاء كل مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم، استعدادًا لخوضه السباق الرمضاني المقبل.المسلسل بطولة نبيلة عبيد نادية الجندي سميحة أيوب هالة فاخر، ونخبة أخرى من نجوم الفن، بجانب عدد من الفنانين كضيوف شرف، سيناريو وحوار أمين جمال إبراهيم محسن، أحمد أبوزيد توفيق، مدير تصويره إيهاب محمد علي، ومهندس الديكور إسلام يوسف، والمنتج الفني إسلام حنفي، والمخرج المنفذ أحمد عبدالعال، ومن إخراج وائل إحسان، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.