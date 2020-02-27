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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«موسى» و«العميل صفر».. أفلام مؤجلة بسبب مسلسلات رمضان

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:52 م
تصوير
تصوير
منار إبراهيم
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تمتلئ لوكيشنات التصوير بصناع الدراما الرمضانية استعدادًا للمنافسة الشرسة الذي سيشهدها الشهر الكريم المقبل من نجوم الصف الأول بمسلسلاتهم المنتظرة من قبل جمهورهم ومتابعيهم، وتشهد مدينة الإنتاج الإعلامي تصوير أكثر من عمل درامي في آن واحد خلال الفترة الحالية.

وأدى انشغال نجوم الدراما الرمضانية لتأجيل تصوير أعمالهم السينمائية بعد انتهاء منافسة موسم الشهر الكريم، وعلم "الدستور" أن الفنان أمير كرارة أجل مشروعه السينمائي الذي كان من المقرر تصويره خلال الفترة الماضية بسبب انشغاله في مسلسل "الاختيار" الذ سيجسد خلاله السيرة الذاتية للشهيد أحمد المنسي.

من جانبه، تسبب مسلسل "الاختيار" أيضًا في تأجيل تصوير فيلم "موسى" للفنان كريم محمود عبد العزيز، مشيرًا إلى أن انشغال المخرج بيتر ميمي في المسلسل للحاق بالموسم الرمضاني هو السبب في تأجيل الفيلم، مؤكدًا أنه من المقرر أن يستأنف تصويره فور انتهاء تصوير المسلسل، لافتًا أن الجهة المنتجة للمسلسل شرطت انتهاء تصويره قبل الشهر الكريم بفترة كافية ليكون هناك وقت كبير لمرحلة المونتاج خاصة وأنه يناقش قضية هامة.

في السياق ذاته، علم "الدستور" أن الفنان أكرم حسني اضطر لتأجيل تصوير فيلمه الجديد "العميل صفر" بسبب انشغاله بتحضيرات مسلسل "تيمون وبومبا" المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، بالإضافة إلى انشغاله خلال الفترة الماضية بتقديم عرض "عطل فني" في السعودية، وأكد المصدر أن أكرم يسعى لخروج هذا الفيلم على أعلى مستوى خاصة وأنه بحث خلال الفترة الماضية عن سيناريو جديد ومختلف عن أعماله السابقة وهو ما وجده في سيناريو "العميل صفر" الذي سيدفعه فور تحقيق النجاح المطلوب بعد طرحه لتقديم أعمال فنية أخرى بعيدة كل البعد عن الكوميديا التي انحصر فيها لفترة طويلة.

وأضاف المصدر أن انشغال السبب الثاني لتأجيل تصوير فيلم "العميل صفر" هو أن مخرجه محمد سامي انشغل بإخراج مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان الذي سيخوض به المنافسة بنفس الموسم، وهو السبب ذاته الذي اضطر محمد رمضان لتأجيل مشاريعه السينمائية التي تعاقد عليها خلال العام الماضي، على أن يبدأ تصويرها فور انتهاؤه من تصوير المسلسل.

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