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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بسبب الأوبئة.. الحج توقف 40 مرة قبل «كورونا»

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:51 م
مكة
مكة
إيمان ماهر
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أعلنت وزارة الحج والعمرة، إيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق دخول المملكة العربية السعودية، لمن حصل على تأشيرة العمرة، ويأتي ذلك تنفيذًا للإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية؛ لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID-19) إلى المملكة وانتشاره، ولم تكن هذه هى المرة الأولى.

في عام 865 م، أُبطل الحج بعد أن شهد مذبحة على صعيد عرفة،عندما هاجم اسماعيل بن يوسف العلوي هو ومن معه الحجاج فقتلوا أعداد كبيرة.

في عام 930م،سرق القرامطة الحجر الاسود وغاب22 عاما، وأغاروا على المسجد الحرام معتبرين ان الحج من شعائر الجاهلية.

في عام 983م قيل أنه لم يحج أحد من العراق بسبب الفتن والخلافات بين خلفاء بني العباس وخلفاء بني عبيد.

فى 1213 هجرية توقفت رحلات الحج فى أثناء الحملة الفرنسية، وفى سنة 1344 هجرية، حدث ما سمى بالمحمل المصرى وتسبب عنه انقطاع الحج تماما من مصر.

فى 1253م، عاد أهل بغداد للحج بعد توقف دام 10 سنوات بعد وفاة الخليفة المستنصر.

فى1257 لم يحج أحد من أهل الحجاز ولم ترفع راية من رايات الملوك في مكة.

فى1814م مات نحو 8000 شخص في الحجاز بسبب الطاعون.

فى1831 م تفشى وباء هندي خلال موسم الحج ومات بسببه كثير من الحجاج.

من1837 حتى 1840 شهدت الحجاز تفشي الأوبئة،

من 1846 حتى 1883م تفشى وباء الكوليرا.

فى 1858م انتشر وباء دفع الناس للهروب من الحجاز وتم حجرهم صحيا.

فى 1864 م شهد موت ألف حاج يوميا لتفشي وباء شديد الخطورة.

فى1871 تفشى الوباء حتى اضطر الاطباء المصريين للسفر إلى مكة.

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