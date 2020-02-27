«شلل الأطفال» تكشف بابا سريا للإنجاب غير القانونى بسوهاج

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن حملة شلل الأطفال، والتي تم تنفيذها هذا الشهر كشفت للفرق الصحية التي تجوب قري ونجوع المحافظة عن وجود أطفال ليس لهم أي أوراق ثبوتية وغير مدرجين لدى فرق التطعيم في كشوف المستهدف.وأضاف لـ"الدستور": "بدأنا البحث عن هؤلاء الأطفال ومعرفة ظروفهم، وأسباب عدم إدراج الأطفال في أوراق الحكومة، واكتشفنا وجود زواج يطلقون عليه (زواج السنة)، وهو زواج للقاصرات، لذلك لا يستطيع الأهل تسجيل المواليد في مكاتب الصحة، ويصبح المواليد دون أوراق رسمية".وتابع: "للأسف هذا الزواج موجود رغم كل الجهود التي تبذلها الدولة ضده، وهذا الأمر يحتاج لإعادة نظرواكتشفنا أن الأهالي مقتنعون بهذا النوع من الزواج، ويظنون أن ضررًا سيلحق بالفتاة إذا تقدمت بها السن دون زواج، ويموت بعض الفتيات أثناء الوضع لصغر السن، وعدم القدرة على تحمل آلام الوضع".واختتم: "الأمر يحتاج لبذل جهد إضافي لمحاربة هذه العادات السيئة، وقد يكون منتشرا في الوجه البحري ولا نعرف عنه شيئًا، ونكتشف ذلك لأننا نطعم الأطفال في حال وجود شهادة الميلاد، ولكن الأطفال سيواجهون مشاكل في حالة انتسابهم للمدرسة؛ لأنه يحتاج لرعاية صحية، ولا يمتلك الطفل ما يثبت وجوده على قيد الحياة".