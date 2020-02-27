استشهاد سوري في قصف إسرائيلي على بلدة الحضر

شن الاحتلال الإسرائيلي غارة، منذ قليل، بالقرب من مدينة القنيطرة في سوريا، ما أدى إلى استشهاد مواطن سوري.واستشهد مدني سوري في حادث استهداف سيارته من قبل طائرة دون طيار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوب بلدة الحضر، بالقرب من محافظة القنيطرة، حسبما أذاعت وكالة الأنباء السورية "سانا".وبلدة الحضر هي إحدى قرى جبل الشيخ في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وتبعد عن العاصمة "دمشق" بنحو 75 كيلومترًا.وأعلن نفتالي بينيت، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن تل أبيب تعمل على وقف الانتشار الإيراني في المنطقة، خاصةً في سوريا، مضيفًا: "نقول لإيران بشكل واضح إن عليها الخروج من سوريا، ويمكنني القول إننا عملنا بشكل كبير على تقويض إيران في سوريا، وسوف نستمر في عملياتنا".