مختار جمعة يصدر قرارًا وزاريًا مهمًا بشأن هيئة الأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2020م بتاريخ 26- 2- 2020م ،بتكليف هيئة الأوقاف المصرية بإنشاء سجلات دقيقة تكون متضمنة كل المعلومات الخاصة بالوقف والواقف والمستحقين والجهات الموقوف عليها وتلتزم بتحديثها دوريًا.وأضاف جمعة، أن القرار يتضمن الإتاحة للسلطات المختصة قضائية أو رقابية عند طلبها دون إبطاء، ويأتى ذلك تحقيقًا لأعلى درجات الحوكمة والشفافية.