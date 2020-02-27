انتعاشة في حركة تداول السفن بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات و10 سفن بضائع عامة، اليوم، بينما غادرته سفينتا حاويات و10 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 330 طن كسب صويا، و7350 طن فوسفات، و4960 طن يوريا، و7310 أطنان رمل.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13000 طن قمح، و18200 طن ذرة، و6312 طن حديد، و100 طن خردة، و3420 طن زيت، و4000 طن كسب صويا.‎بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 758 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 179 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1685 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 43738 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 65932 طنا.وقد غادر الميناء عدد 740 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42476 من البضائع العامة، منها عدد 94 سيارة نقل محملة بـ4321 طن قمح.