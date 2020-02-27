غدًا.. عرض مسلسل «عهد الدم» على منصة شاهد الأصلية

تنطلق أولى حلقات مسلسل "عهد الدم" للفنان باسل الخياط، غدًا الجمعة، عبر منصة شاهد الأصلية، والعمل من إنتاج شركة "إيجل فيلمز" لصاحبها المنتج جمال سنان، بالتعاون مع MBC Studios.المسلسل من بطولة باسل الخياط، ونخبة من الممثلين، منهم نادين تحسين بيك، رودني الحداد، ندى أبو فرحات، رودريج سليمان، آلان سعادة، علي منيمنة، فادي أبي سمرا، جورج شلهوب، آية طيبة، وتأليف وسيناريو إياد أبو الشامات، وإخراج كريم الشناوي."عهد الدم" فكرة المسلسل دراما بوليسية تشويقية، تدور أحداثه حول الأسباب التي تدفع أب لأسرة عادية للتحوّل إلى مجرم والتحوّلات التي تصيب حياته، والتي ربما تدفعه لذلك، ويؤدى باسل الخياط شخصية "سليم" ونادين تقدم شخصية "مايا".