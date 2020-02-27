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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا هدرا يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسوان

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:37 م
الأنبا هدرا
الأنبا هدرا
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
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ترأس الأنبا هدرا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، اليوم صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسوان.

وشاركه صلوات القداس عدد من كهنة وشماسمة وخدام الإيبارشية هناك، وذلك في إطار القداسات اليومية التي يترأسها نيافته خلال فترة الصوم الكبير.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.

يُشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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