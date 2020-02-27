مى سليم تستعد لتصوير «خيط حرير»

تستعد الفنانة مي سليم لتصوير دورها في المسلسل الدرامي "خيط حرير" الذي تخوض بطولته النجمة مي عز الدين.وتعمل مي سليم حاليًا على التحضيرات النهائية لشخصيتها في العمل، حيث يعقد صناع عمل المسلسل جلسات عمل مكثفة للوقوف على الخطوط العريضة.ولم يستقر صناع مسلسل "خيط حرير" على المشاركة به ضمن الماراثون الرمضاني، حيث إن هناك احتمالية لعرضه خارج السباق لضيق الوقت.ويشارك في بطولة المسلسل كل من مي عز الدين، محمود عبدالمغني، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.