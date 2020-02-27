كريكور كوسا: الصوم دعوة إلى فحص الضمير

قال المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، في رسالته بمناسبة الصوم الكبير، ونحن على عتبة الصوم يستعد الإنسان المؤمن ليحيا زمنًا روحيًا، يعود فيه إلى نفسه أولًا.وتابع قائلا: "على الإنسان أن يفحص ضميره فحصًا دقيقًا على ما يعيشه من أوضاع وتصرفات، فيثني على ما يصدر عنه من أعمال تقوى وخير وصلاح، ويأخذ قرارات بإكمالِها وزيادتها والتقدم بها نحو الكمال، وينتبه إلى ما يصدر عنه من أخطاء وإهمال وفتور، فيتركها ويبتعد عن كل ما يسببها، ويعوض عنها بالصوم والصلاة وممارسة التقشف.وأضاف "كريكور" في رسالته الرعوية أن الصوم دعوة إلى فحص الضمير، ففي الصوم يعود المؤمن إلى ربّه، ليقوم بفحص ضميره على علاقاته به وعلى إتمام ما تتطلب منه واجباته تجاه سيّده وخالقه وربّه، وعلى ممارسته الإيمان والمحبّة كما يجب.واختتم رسالته: "نتمنّى لكم جميعًا، كبارًا وصغارًا، مسيرة حياة روحيَّة مشتركة وتوبةً مقبولة وصومًا مباركًا، تحت عناية الرّب يسوع ونظره، بشفاعة العذراء مريم أُمنا، وبصلوات القدِّيس غريغوريوس المنوَّر والطوباوي أغناطيوس مالويان وآبائنا القدِّيسين.وبدأ المسيحيون، الإثنين الماضي، أول أيام الصوم الكبير، الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا، ينتهي ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد في 18 أبريل 2020.وتقيم الكنائس طقس صلوات القداس فى الأسبوع الأول بشكل يومي، ومع بداية الأسبوع الثاني من الصوم يصلي بعض الكنائس قداسين يوميًا.