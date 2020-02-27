«حكاوي المماليك» ندوة بمتحف قصر المنيل.. 8 مارس

تحل الأديبة الدكتورة ريم بسيوني ضيفة في ندوة بعنوان "حكاوي المماليك" للأديبة؛ للحديث عن رواية أولاد الناس ثلاثية المماليك، يوم الأحد 8 مارس، في تمام الثانية عشرة ظهرًا، بقاعة المحاضرات بمتحف قصر المنيل.يُشار إلى أن ريم بسيوني أستاذ ورئيس قسم علم اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودرست في العديد من الجامعات خارج مصر، مثل جامعة أكسفورد وجورج تاون ويوتا، إلى جانب حصولها على العديد من الجوائز الأدبية.وألّفت ريم بسيوني سبع روايات، معظمها تُرجم إلى لغات مختلفة وكلها صدرت في عدة طبعات، كما صدر لها أيضا العديد من الكتب العلمية باللغة الإنجليزية.