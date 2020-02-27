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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة» و«التخطيط» تناقشان مع البنك الدول آثار التغيرات المناخية

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:29 م
ياسمين فؤاد وهالة
ياسمين فؤاد وهالة السعيد
أريج الجيار
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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع بعثة البنك الدولي، لمناقشة مشروع مواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، وممثلين عن وزارات التنمية المحلية والصحة والتعاون الدولي ومحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع يأتى فى إطار التعاون المستمر بين وزارة البيئة والبنك الدولي في مجال إعداد دراسات تلوث الهواء والصحة البيئية، حيث تقوم وزارة البيئة باستكمال تلك الدراسات بجهود حثيثة فى إطار مشروع مواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية.

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية أن تتضمن المشروعات القومية البعد البيئي وبعد الاستدامة، مؤكدة دمج تلك الخطة الاستثمارية 2020-2021 في 30% من المشروعات، على أن تزيد كل سنة لتصل إلى نسبة 100% بمعايير الاستدامة في مشروعات الخطة.

ناقش الاجتماع مكونات المشروع والخاصة بدعم تنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى، واستثمارات البنية التحتية في هذا المجال، وخفض انبعاثات المركبات، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظات القاهرة الكبرى وهيئة النقل العام، بما يواكب توجه الدولة نحو استخدام الطاقات الجديدة المتمثلة، ومنها التوسع فى الأتوبيسات الكهربائية.

كما تناول الاجتماع سبل تحسين نوعية الهواء، وإشراك الأطراف ذات العلاقة وزيادة وعى الجمهور بقضايا تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية، وآليات المتابعة والتقييم.

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