«الوطنية لليونسكو» تختتم فعاليات اجتماع اللجان العربية

اختتمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فعاليات الاجتماع الإقليمي للجان الوطنية العربية حول "تعزيز دور وقدرات اللجان الوطنية العربية"، والذي عقد خلال الفترة من 24-27 فبراير الجاري، بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وانتهت فعاليات الاجتماع إلى عدد من التوصيات، منها أهمية تركيز اليونسكو على تحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة المتعلق بالتعليم، وضرورة تطبيق برامج مبتكرة تمكن المنطقة العربية من الاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال، والتأكيد على أهمية النهوض بالتعليم العالي، وضرورة مساعدة اليونسكو الدول العربية في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها، خاصة في مجالات عمل المنظمة، ومنها قضية ندرة المياه والتغير المناخي التي تعد من أولويات الدول العربية، فضلًا عن ضرورة منح أولوية لحماية التراث الثقافي العربي في ضوء التهديدات غير المسبوقة التي يتعرض لها، ودعم قدرات الدول العربية على استعادة آثارها، الاهتمام بزيادة تمثيل عدد المواقع العربية المدرجة على قوائم التراث العالمي، ودعم بناء قدرات الدول العربية في مجال الثقافة.وأوصى الاجتماع أيضًا بدعم اللجان الوطنية العربية في تمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة المتصلة بمجالات عمل المنظمة، تفعيل استخدام اللغة العربية كإحدى اللغات الست لدى الأمم المتحدة، بما يعظم من استفادة الدول العربية من عمل المنظمة، بالإضافة إلى أهمية إشراك الدول العربية في تطوير مؤشرات القياس المعتمدة في اليونسكو، وإدراج التكنولوجيا في الأعمال المتصلة باجتماعات وبرامج المنظمة في إطار عملية تحديث شاملة لآليات العمل باليونسكو.وفيما يتعلق بوظائف اليونسكو، أوصى الاجتماع بضرورة تعزيز وظيفة اليونسكو المتعلقة بدعم قدرات الدول الأعضاء، سواء القدرات البشرية أو المؤسسية، فضلًا عن تعميم أفضل الممارسات على صعيد دول العالم على نحو يمكن الدول العربية من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، كما يتيح لها أيضًا فرصة إشراك خلاصات تجاربها، مع تعظيم الاستفادة من منصة اليونسكو في هذا الشأن.