جابر طايع: السعودية حريصة على حفظ أرواح ضيوف الرحمن

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن المملكة العربية السعودية حريصة أشد الحرص على استقرار المشاعر الدينية، وتسعى لحفظ أرواح ضيوف الرحمن، وقرار التعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف، يأتي استنادًا للقاعدة الفقهية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".وأضاف طايع، لـ"الدستور"، أن مشروعية القرار هي الحفاظ على الأرواح ودفع ما يعرضها للخطر، وأن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف لمنع انتشار فيروس "كورونا"، فالقرار يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن.