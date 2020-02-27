طرق الوقاية من الورم الليفى الذى أصاب شيرين عبدالوهاب

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إصابتها بتليف على الرحم، مما اضطهرها إلى إجراء عملية جراحية تشبه الولادة القيصرية، لكبر حجم التليف، وأنها تتعافى منه حاليًا، بعدما سبب زيادة وزنها.وترصد"الدستور" طرق الوقاية من الورم الليفي.- الامتناع عن التدخين والكحوليات- ممارسة التمارين الرياضية بشكل دوري فترة لا تقل عن السبع ساعات في الأسبوع.- أن تحفاظ المرأة على جسمها من الدهون لأن اللاتي تعانين من سمنة مفرطة عرضة للإصابة بالأورام الليفية بمقدار مرتين أو ثلاثة مقارنة بذوات النطاق الطبيعي من مؤشر كتلة الجسم.- تناول الخضروات التي تحتوي على فيتامينات ومعادن ضرورية للجسم تقي من هذا المرض.- تجنب حبوب منع الحمل.- شرب الشاي الأخضر أو مستخلصاته.- تجنب أكل اللحوم الحمراء.- تجنب التوتر والضغط النفسي.