نجيب جبرائيل: إحالة بلاغ عبدالله رشدي وسامح عبدالحميد لأمن الدولة

صرح المحامي نجيب جبرائيل أن النيابة العامة أحالت البلاغ المقدم منه، ضد كلٍ من الداعية الإسلامي عبدالله رشدي، والداعية الإسلامي سامح عبدالحميد، يتهمهما فيه بإثارة الفتنة الطائفية، وازدراء الدين المسيحي، بعد أن وصفا الدكتور مجدي يعقوب بـ"الكافر"، وأنه لن يدخل الجنة، ووصف الديانة المسيحية بـ"الفاسدة" إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه.وطالب "جبرائيل" في بلاغه الذي يحمل رقم 11472 لسنة 2020، بتقديمهما للمحاكمة العاجلة، مشددًا على أن الشعب المصري بمسلميه وأقباطه في حالة غليان ممن يهددون الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".وتابع: "يأتي ذلك في ظل تضافر جميع أجهزة الدولة وجموع الشعب لمحاولة البناء في جميع مناحي الحياة المصرية، وفي وقت يلتف فيه الشعب المصري حول قيادته السياسية والجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب الأسود، حيث يسقط شهداء من المصريين، لا يمكن أن تفرق بين هذا مسلم أو ذاك مسيحي".وأوضح: "هذا وقت تزهو فيه مصر بابن بار من أبنائها العظام الذي كرس حياته لخدمة مرضى القلب في العالم شهد له القاصي والداني، بل إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اختاره ضمن المجلس الاستشاري لسيادته، ذلك الذي لُقب بـ"ملاك القلوب" الذي ترك أوج مجده وعظمته في بريطانيا والعالم، وآثر أن يقدم لبلاده مفهوم الانتماء الحقيقي".وأشار إلى أن الدكتور مجدي يعقوي أقام أكبر مركز لعلاج القلب بأسوان، ولافتًا إلى تسابق دول العالم وزعمائها في تكريمه والاحتفاء به، "فنال الجوائز، الجائزة تلو الجائزة، وكانت المفاجأة منذ أيام قليلة أن احتفلت به دولة الإمارات الشقيقة، فأهدته وسام الشيخ زايد وتبرعت بملايين الدراهم لبناء أكبر مركز لعلاج القلب في العاصمة المصرية القاهرة باسمه، وقد بلغ الدكتور مجدي يعقوب من السن أرذله، وما زال يقدم العطاء ويرسم بسمة في وجوه الأطفال".وأردف: "ما زال يقدم العطاء بسخاء ودون مقابل، والحقيقة لم أجد مصريًا واحدًا إلا ويعتبر الدكتور مجدي يعقوب ملاك الرحمة والإنسانية والفخر بأنه مصري، وأن مصر أنجبت مثل هؤلاء العظام الذين ترعرعوا على ضفاف النيل الخالد، فارتفعت هامات المصريين فخرًا وزهوًا، بالدكتور مجدي يعقوب، إلا نفرًا قليلًا يرفض سعادة المصريين، وفرحتهم بابن مصر البار مجدي يعقوب، فنصب من نفسه وكيلًا عن الله معهم مفاتيح الجنة والنار".واستكمل: "صدرت تصريحات وكتابات على صفحات التواصل الاجتماعي بأن مجدي يعقوب رغم ما يقدمه للإنسانية إلا أنه كافر، ولن يدخل الجنة لأنه سوف يموت على دين النصرانية، ودين الكفر، وهذا ما قاله بالحرف الواحد المشكو في حقهما عبدالله رشدي وسامح عبدالحميد ولم تكن تلك هذه هي المرة الأولى التي يكفرون فيها أبناء هذا الوطن، فقد وصف الداعية عبدالله رشدي المسيحية، بأنها ديانة فاسدة والمسيحيين كفارًا".واختتم: "لا أنسى انتفاضة الأزهر الشريف، برئاسة الشيخ الجليل الدكتور أحمد الطيب، حينما قال بالحرف الواحد المسيحيون أصحاب ديانة سماوية وليسوا كفارًا، وأنهم ليسوا أقليات، وإنما شركاء في هذا الوطن، وكذلك المداخلة التاريخية للدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، حينما كنا في برنامج أحمد موسى، "على مسئوليتي"، ومعنا المكفراتي عبدالله رشدي في مواجهة في هذا البرنامج، يدخل الدكتور مختار جمعة، وأعطى لهذا الداعية درسًا لا ينسى فيما قاله، وما زعم وقام بفصله عن إمامة مسجد وأصبح موظفًا عاديًا".