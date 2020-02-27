الحكومة التونسية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

يؤدي أعضاء الحكومة التونسية الجديدة الآن اليمين الدستورية، في أعقاب تصويت مجلس النواب التونسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وبأغلبية كبيرة لصالح منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، إلياس الفخفاخ.وتضم الحكومة التونسية الجديدة 31 حقيبة وزارية، حيث تضم وزراء من الأحزاب «حركة الشعب»، و«التيار الديمقراطي»، و«تحيا تونس» و«النهضة» و«البديل»، كما تضم 17 وزيرا من المستقلين بلا انتماء سياسي.في حين حصلت حركة النهضة على ست حقائب خدمية بالأساس، مثل الصحة والتعليم والشئون الاجتماعية والشباب، أما الباقون فهم ثلاثة للتيار الديمقراطي، حقيبتان لكل من تحيا تونس وحركة الشعب.