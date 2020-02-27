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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حساسين يشيد بمبادرة الحملة القومية للوعى السياحى

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:47 م
سعيد حساسين
سعيد حساسين
عائشة حسن
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أشاد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، بالقضايا التى ناقشها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، فى الاجتماع الأول لإطلاق مبادرة الحملة القومية للوعي السياحي، وذلك بحضور غادة شلبي، نائب الوزير لشئون السياحة، والمهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وخبراء في مجال التسويق والشركة المنفذة للحملة وعدد من قيادات الوزارة.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار، لرفع الوعي السياحي والأثري لدى الشعب المصري، ورفع كفاءة العنصر البشري في المواقع السياحية والأثرية، والذي من شأنه أن يعمل على تحسين المنتج السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة إلى السائحين والزائرين.

وطالب "حساسين " فى بيان له أصدره اليوم من جميع الجهات والوزارات بالدولة، خاصة من أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مساندة ودعم هذه الحملة لصالح السياحة المصرية التى استعادت بقوة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، مشيدًا بأهداف الحملة للتواصل مع جميع فئات الشعب المصري، خاصة الأطفال عن طريق الإعلانات التليفزيونية المصورة والأفلام التسجيلية القصيرة واللافتات الدعائية في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لتعريفهم بالسياحة، وأهميتها لزيادة دخل الفرد وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ومردودها على اقتصاد مصر القومي، بالإضافة إلى تدريب عدد من العاملين بالمواقع السياحية والأثرية والمتعاملين مع السائح في مختلف المنشآت السياحية والأثرية والشوارع والبازارات، وإبراز السلوكيات السليمة تجاه السائح ومواجهة أى ظواهر سلبية بهدف تحسين طرق التعامل مع السائح وتشجيعه على تكرار الزيارة إلى المقاصد السياحية المصرية عدة مرات.

كما طلب الدكتور سعيد حساسين من مختلف وسائل الإعلام القومية والخاصة، خاصة التليفزيون المصرى وقنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بقيادة تامر مرسى، رئيس مجلس الإدارة، بالترويج لهذه الحملة على أوسع نطاق إقليميًا وعربيًا وإفريقيًا وعالميًا.

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