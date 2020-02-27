انضمام هبة الأباصيرى إلى برنامج «فى بيت ريا وسكينة»

انضمت الإعلامية هبة الأباصيري إلى برنامج "في بيت ريا وسكينه" مع انتصار وبدرية طلبة، علي قناة "النهار" ليكون لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع.وعقدت جلسة عمل بين عمرو الليثي، رئيس شبكة "النهار"، وعلي الريفي، رئيس مجلس إدارة شركة "الريفي ميديا"، ومدير شركة "ميديا أبل"، وريمون بطرس مدير شركة "الريفي ميديا"، وهبة الأباصيري وانتصار وبدرية طلبة."بيت ريا وسكينة" برنامج اجتماعي نسائي كوميدي يهتم بمناقشة القضايا الجدلية التي تهم السيدات، ويهدف لتقديم محتوي نسائي كوميدي هادف بعيدا عن البرامج النسائية الاعتيادية، وهو إنتاج شركة "الريفي ميديا".جدير بالذكر أن بدرية وانتصار قدمتا مؤخرًا مسرحية "ريا وسكنية تاني" تلعب فيها الفنانة انتصار شخصية "سكينة" وتقدم الفنانة بدرية طلبة دور"ريا"، ويجسد الفنان حمدى الوزير دور "عبد العال"، وهى تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.