الوفد يحتفل بـ 101 عامًا منذ تأسيسه.. 9 مارس

أعلنت اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد برئاسة الكاتب الصحفي شريف عارف وبحضور النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الحزب رئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة الوفد والدكتورة أميرة أبو شقة المشرف على مبادرات الوفد، عن تنظيم فعاليات مختلفة احتفالًا بمرور العام الأول بعد مئوية الوفد المقرر ٩ مارس القادم.وقررت اللجنة في اجتماعها بمشاركة مجموعة من الخبراء في إدارة الحملات السياسية والإعلامية تفعيل عدة ملفات خاصة بعملها خلال المرحلة القادمة من بينها تكليف الزملاء باللجنة بعدة ملفات وتنظيم ندوات متخصصة بالتزامن مع عام الإستحقاقات الدستورية التي يخوضها حزب الوفد.وأكد النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد على الاهتمام الذي يوليه المستشار بهاء الدين أبوشقه رئيس الوفد بلجنة الإعلام، مشيرًا إلى دعمه الكامل بالوثائق النادرة لمشروع توثيق تاريخ الوفد وجمع تراثه ومواقفه العظيمة عبر قناة رسمية علي موقع "يوتيوب"وهنأ الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة الوفد أعضاء اللجنة، وأعرب عن تقديم كافة أشكال الدعم لها خلال المرحلة المهمة القادمة، والتي سيلعب الإعلام دورًا محوريًا فيها، ويقدم صورة تليق بالوفد وتاريخه للرأي العام.وعرضت الدكتورة أميرة أبوشقه المشرف العام على مبادرات الوفد رؤيتها لتحديث وسائل التواصل الحزبية ومن بينها إنشاء موقع متخصص لحزب الوفد يخاطب الوفديين والعالم الخارجي، يكون معني بنشر رؤي الوفد ومواقفه من القضايا المختلفة، ويسهل علي الوفديين التواصل في كل الشئون الوفدية ومن بينها تحديث العضويات وغيرها من المهام الحزبية الداخلية.وقالت الدكتورة أميرة أبوشقه أن موقع حزب الوفد الجديد المزمع إطلاقه سيكون بمثابة نقلة نوعية في تواصل الوفديين ويجمعهم في مسار رسمي يوفر عليهم الجهد، ويحقق كل وسائل التعريف بالوفد وتاريخه ورؤيته للمستقبل.وتم الاقتراح بتكليف الزميل محمود علي عضو الهيئة العليا السابق مدير تحرير جريدة الوفد بالتنسيق بين اللجنة وفريق عمل الويب سايت.وقررت اللجنة تشكيل لجنة فنية من قيادات الوفد وأعضاء من بينها وفنيين من الخارج تنفيذا لتكليفات المستشار بهاء الدين أبوشقة بإنشاء قناة رسمية للحزب تكون معنية بتوثيق تاريخ حزب الوفد العريق بناء على الاقتراح المقدم من ياسر شوري مقرر لجنة الإعلام مدير تحرير جريدة الوفد بعمل فيديوهات وأفلام وثائقية وجمعها في مكان واحد يعبر عن الحزبوقال شريف عارف رئيس اللجنة النوعية للإعلام أن اللجنة بصدد الاحتفال بالعام الأول بعد المئوية في ٩ مارس، وتفعيل عدة ملفات،وتكليف عدد من القامات الإعلامية الموجودة باللجنة للعمل عليها للإستفادة من خبراتها في دعم التواصل الإعلامي، والتخطيط للحملات الإعلامية المقرر تنفيذها.وقدم "عارف" الشكر للسيد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد على ثقته في التشكيل الجديد للجنة، مؤكدًا أن دور لجنة إعلام الوفد مهم جدا خلال المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بالتواصل مع لجان المحافظات والمشاركة في خطط تدريب إعلامي بالتعاون مع معهد الدراسات السياسية بالوفد،وكذلك اعتماد خطة شاملة للفعاليات الثقافية والإعلامية خلال العام الحالي.وقال الكاتب الصحفي ياسر شوري مقرر لجنة الإعلام ومدير تحرير جريدة الوفد أن اللجنة ستنسق بشكل كامل خلال المرحلة القادمة مع المسئولين عن مبادرات الوفد ولجنة المراسم بالحزب للترويج إعلاميا لأنشطة الحزب خلال الفترة القادمة.وأكد" شورى" على أن توثيق تاريخ حزب الوفد سيكون جزء من التحديث الكامل لوسائل حزب الوفد الذي تقوده الدكتورة أميرة أبوشقه مشيرًا البدء في تشكيل لجنة فنية للإشراف على التوثيق وعرضها على المستشار بهاء الدين أبوشقه لاعتمادها وبعد ذلك إطلاق قناة اليوتيوب (وثائقية الوفد )وقال الكاتب الصحفي محمود علي عضو الهيئة العليا السابق أن تحديث وسائل تواصل الوفد وجمعها في مكان واحد من خلال موقع رسمي أصبح ضرورة ملحة لعرض وجهة نظر الوفد الرسميه في مختلف القضايا، وكذلك تسهيل نشر الكتب والدراسات بنظام pdf وغيرها من الوسائل الحديثة.وطالبت الإعلامية د. حياة عبدون عضو اللجنه بالتركيز علي أن الوفد حزب له تاريخ عريق في الحركة الوطنية المصرية، وكذلك فإنه حزب عصري يتطلع دائما إلى المستقبل.وقالت أن الاهتمام بالشباب والتركيز على شعار الوفد ووصول أهداف الوفد إلى هؤلاء الشباب مهم جدا خلال الفترة القادمة.وأكدت الإعلامية رانيا هاشم عضو اللجنة علي ضرورة الإهتمام بوسائل التواصل الحديثة للوصول الي الناس، وخاصة بين شرائح الشباب، والتواجد في الشارع والوصول للناس بمشروعات يشعر المواطن بها.وقال رامي السكري الصحفي بالوفد والخبير في إنتاج المرئيات إن وجود منتج جيد مهم جدا قبل ترويجه عبر وسائل الديجتال، وأن الوفد يمتلك مادة عظيمة تعبر عن تاريخ مصر بالكامل وأن المهم هو طريقة عرض هذا المنتج عبر قناة اليوتيوب.وأكد السكري أن علينا ان نحدد رؤية فيما يتعلق بالتوثيق ما الذي نريده؟ وعليه نبدأ العمل والتحرك وفقًا للهدف المحدد.