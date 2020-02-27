«عابد» يستعرض جهود مصر فى ملف حقوق الإنسان فى الدور الـ43 بجنيف

شارك للنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى، فى الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان والتى تعقد فى جنيف بسويسرا، والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي ولمدة 3 أسابيع.التقى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مع عدد من المقررين والمسئولين في المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لشرح الأوضاع في مصرو ويوضح الحقائق في ملف حقوق الإنسان، ويستعرض جهود مصر فى ملف حقوق الإنسان.وألقى النائب علاء عابد كلمة فى الندوة التى تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على هامش فعاليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى مقرها بمدينة جنيف بسويسرا، وذلك حول إصلاح نظام الاحتجاز في البلدان العربية في قصر الأمم المتحدة في جنيف.وتهدف المنظمة من تنظيم الفعالية إلى تسليط الضوء على التطورات المتعلقة بأوضاع الاحتجاز في البلدان العربية من الناحيتين التشريعية والإدارية، بهدف مخاطبة الفجوات واستخلاص أفضل التوصيات لتطوير نظم الاحتجاز وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يتناسب وطبيعة التحديات في البلدان العربية.يذكر أنه تحدد يوم 12 مارس لاعتماد التوصيات النهائية المقدمة للحكومة المصرية بعد إتمام عملية المراجعة الدورية في شهر نوفمبر الماضي.