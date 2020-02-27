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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وفد برلمانى يتفقد مبنى الترسانة البحرية لهيئة قناة السويس

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:43 م
مبنى الترسانة البحرية
مبنى الترسانة البحرية
عائشة حسن
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تفقد الوفد البرلمانى للجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مبنى الترسانة البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، بصحبة المهندس عادل الشبراوي، مدير إدارة الترسانات بالهيئة، فى إطار الزيارة البرلمانية لقناة السويس والمشروعات القومية.

وكشف المهندس أحمد البربري، رئيس قسم التصميم والتدريب بترسانة بورسعيد، عن استهداف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خطة للنهوض بالبنية الأساسية لتطوير الترسانات ببورسعيد والسويس، وتم البدء فى مشروع شراكة مع الجانب الروسى فى هذا الصدد، لزيادة الطاقة الاستيعابية فى الصيانة والبناء.

وذلك فى ضوء تعقيبه على تأكيد رئيس لجنة الشئون الإفريقية طارق رضوان، أهمية تقديم الهيئة خدمات إنشاء الأساطيل البحرية فى إطار التعاون والشراكات مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى الجهود المضنية فى تطوير أعمال الترسانة والهيئة، لكن من الضرورى ألا يقتصر الأمر على خدمات الأسطول المصرى واستهداف بعد استراتيجى أوسع وتعظيم الخدمات إقليميًا وإفريقيًا، سواء بإنشاء الأساطيل أو الصيانة والتجميع، وعلق رئيس قسم التصميم والتدريب بترسانة بورسعيد بتأكيده أن إمكانيات الهيئة والترسانة مؤهلة للقيام بهذا الدور.

وفي سياق متصل، شدد البربرى علي تميز الترسانة فى صناعة السفن بجميع أنواعها، بما فيها الصناعات الداخلية للسفينة، حيث الكابلات والتشطيبات الداخلية، وأن 35% من طاقة الترسانة موجهة فى هذا الصدد، مشيرًا أيضا إلى أن مجال تعزيز التعاون مع إفريقيا يمكن أن يشمل العبارات والمعديات للتمييز المصري فيها.

كما لفت أحمد البربرى، إلى أن الهيئة تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء أسطول متطور من سفن الصيد لتشغيل شباب الصيادين، وفقًا لأفضل المواصفات والتقنيات الفنية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تسليم (34) مركب صيد كدفعة أولى من أصل 100 مركبة، بدءًا من شهر أغسطس القادم.

وأشار البربرى، إلى أن الحصر لكلفة المراكب حتى الآن تخطى 21 مليون جنية مصرى، لكنه ما زال قائمًا مع استمرار البناء. وتعقيبًا على تساؤلات النواب، أكد البربرى أن الطاقة الاستيعابية لمركبة الصيد الواحدة تقدر بنحو 30 طنًا وتستوعب طاقم عمل يتراوح ما بين 8 - 12 فردًا.

ويضم الوفد البرلمانى برئاسة النائب طارق رضوان، كلا من النواب ماجد أبوالخير، وكيل اللجنة، جمال محفوظ، أمين سر اللجنة، وحسن أحمد حسن ومني منير وفوزي مصيبع وهشام مجدي، والدكتورة إيناس عبدالحليم، ووائل المشنب.

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