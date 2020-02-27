«حماة وطن» يكلف خالد أبو السعود أمينًا عامًا للحزب بالجيزة

قرر حزب حماة وطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، تكليف المهندس خالد أبو السعود، أمين التنظيم للقيام بمهام أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، ومروان عبد الله، أمين عام مساعد، ودكتور أحمد حمادة صدق، نجل كابتن مصر والنادي الأهلي مساعدا للشباب، وحسام أبو زيد للإعلام.وقد عقدت الأمانة العامة بمحافظة الجيزة اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد بحضور كثيف من أعضاء الحزب بالجيزة ودار الاجتماع في جو من الحماس والرغبة في العمل والنزول للشارع لرفع اسم الحزب وتأكيد جدارة شباب الحزب في ثقة قيادات الهيئة العليا بهم.