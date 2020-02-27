«السينما العربية» تلخص إنجازات 2019 على المستوى العربي

أطلق مركز السينما العربية العدد الجديد من مجلة السينما العربية، التي تستعرض من بين موضوعاتها ملامح إنجازات صناعة السينما العربية في 2019.وفي افتتاحية العدد قال الخبير السينمائي كولن براون الشريك المسؤول عن العمليات الدولية في MAD Solutions ومدير تحرير المجلة "كما سنقرأ في المجلة، فإن السينما العربية وصلت إلى مستوى غير متوقع في 2019 تجاريًا، ومن المتوقع أن تتجاوز هذا المستوى في السنوات المقبلة، بالتزامن مع إدراك السعودية لإمكانياتها الاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون الواسع بين صُناع السينما بالدول العربية في إنتاج أفلام طويلة ومسلسلات تناقش موضوعات مهمة، لكن ما يهدد كل هذا، أن تنساق المؤسسات والمواهب خلف الربح السريع غير المستدام، حينها سيضيع كل ما تم إنجازه سابقًا".ويقول ماهر دياب المدير الفني والشريك المؤسس في مركز السينما العربية وMAD Solutions "هذه هي السنة السادسة على التوالي التي ننطلق فيها في برلين، المهرجان الذي شهد الانطلاقة الأولى لمركز السينما العربية، ويعد فعالية خاصة بالنسبة لنا.في العدد الجديد نحتفي بشيراز العتيري المديرة العامة السابقة للمركز الوطني للسينما والصورة في تونس بمنحها جائزة شخصية العام العربية السينمائية، التي سوف تتسلمها ضمن احتفالية خاصة في برلين".ويحتفي العدد الجديد من مجلة السينما العربية بمهرجان برلين في دورته الـ70 بالدب على الغلاف، كذلك يستعرض التواجد العربي في المهرجان وما يميز هذه الدورة الجديدة.وبالتزامن مع حصول شيراز العتيري على جائزة شخصية العام العربية السينمائية، ينشر العدد الجديد حوارًا مع المديرة العامة السابقة للمركز الوطني للسينما والصورة يستعرض خلاله أهم ما يميز مسيرتها وما جعلها تستحق الجائزة.ومن الملفات التي تسلط المجلة الضوء عليها النسخة الرابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية، التي انضم إليها 67 ناقدًا جديدًا لتصبح لجنة التحكيم تتكون من 142 ناقدًا من 57 دولة، كذلك تستعرض المجلة جولات مركز السينما العربية في 2019، وأحدث أنشطة شركاء مركز السينما العربية، من بينها ملفات خاصة بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالإضافة إلى الشريكين المنضمين حديثًا مهرجان الجونة السينمائي وأفلام مصر العالمية.مركز السينما العربية يحتفل هذا العام بمرور 6 سنوات على تأسيسه من خلال شركة MAD Solutions، وهو مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام وتروّج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنجليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.كما أعلن مركز السينما العربية عن إطلاق مهرجان مدّ عربي في براغ بدولة التشيك، والذي تتضمن أنشطته برامج تستهدف التعريف بجوانب متعددة من الثقافة العربية للجمهور في كل أنحاء العالم، وتركز البرامج على صناعتي السينما والتليفزيون لكنها تتمدد في كل جوانب الثقافة والفنون والمحتوى الإبداعي.