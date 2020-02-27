وزيرة التضامن: تدريب 2000 رائدة مجتمعية ضمن «وعي»

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدريب ألفي رائدة ريفية و4 آلاف مكلفة خدمة عامة في 10 محافظات، ضمن برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية.وقالت القباج، خلال إطلاق برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، بحضور عدد واسع لنواب مجلس النواب وخبراء العمل الاجتماعي ورموز الإعلام وعدد واسع من مؤسسات العمل الأهلي بمقر ديوان عام الوزارة، إن البرنامج يستهدف تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية، هي التمكين الاقتصادي، التعليم والمعرفة ومحو الأمية، صحة الأم والطفل، التربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.