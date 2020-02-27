«أمن القليوبية» تعقد جلسة صلح في خصومة ثأرية لمقتل طالب

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، فى عقد جلسة صلح في الخصومة الثأرية الناشئة عن مقتل طالب مقيم بدائرة مركز بنها خلال مشاجرة بينه وبين طالب آخر حال تواجدهما بحفل عرس بذات الناحية وذلك بالسرادق المعد بقرية بقيرة دائرة مركز بنها.أسفرت جهود مفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة قيادات وضباط إدارتي البحث الجنائي بأمن القليوبية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تنسيقا وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة وكبار العائلات عن عقد جلسة الصلح في الخصومة الثأرية بين أطراف العائلتين وتم الصلح والاتفاق بين العائلتين.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم المرتبطة بالخصومات الثأرية في إطار خطة قطاع الأمن العام باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها وإنهاء الخصومات والنزاعات الثأرية والقبلية بإجراء الصلح بين أطرافها.