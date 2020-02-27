تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أنه تم اليوم الخميس، تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 3 سفن وتتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينتي حاويات وغادرته سفينة وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.وأشارت إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الميناء.