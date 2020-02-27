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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة العاملين بوحدة صحية للتحقيق ببني سويف

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:32 م
تحقيق
تحقيق
بنى سويف - محمد حفيظ
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أحال المحاسب أحمد دسوقي رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، اليوم الخميس، 3 أطباء و5 إداريين من العاملين بالوحدة الصحية لقرية الحيبة للتحقيق لعدم تواجدهم وتغيبهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وكانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن برئاسة يوسف سعد مدير التفتيش المالي والإداري وحيدر حسين مدير مركز المعلومات وخالد عبد الحفيظ رئيس مجلس قروي الفنت قد قامت بزيارة مفاجئة للوحدة الصحية للتأكد من انتظام العمل بالوحدة وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين على أكمل وجه.

تبين غياب جميع أطباء الوحدة الصحية وعددهم 3 أطباء و5 إداريين تم تحرير مذكرة وعرضها على رئيس المدينة قرر إحالتهم جميعا للتحقيق بالشئون القانونية للتحقيق معهم.

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