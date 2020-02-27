إحالة العاملين بوحدة صحية للتحقيق ببني سويف

أحال المحاسب أحمد دسوقي رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، اليوم الخميس، 3 أطباء و5 إداريين من العاملين بالوحدة الصحية لقرية الحيبة للتحقيق لعدم تواجدهم وتغيبهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.وكانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن برئاسة يوسف سعد مدير التفتيش المالي والإداري وحيدر حسين مدير مركز المعلومات وخالد عبد الحفيظ رئيس مجلس قروي الفنت قد قامت بزيارة مفاجئة للوحدة الصحية للتأكد من انتظام العمل بالوحدة وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين على أكمل وجه.تبين غياب جميع أطباء الوحدة الصحية وعددهم 3 أطباء و5 إداريين تم تحرير مذكرة وعرضها على رئيس المدينة قرر إحالتهم جميعا للتحقيق بالشئون القانونية للتحقيق معهم.