النواب العراقي يقرر تأجيل الجلسة لنصف ساعة

أعلنت قناة «السومرية نيوز» العراقية، اليوم الخميس، عن تأجيل مجلس النواب عقد جلسته نصف ساعة.وكان قد أفاد مصدر نيابي، بعقد اجتماع "مغلق" بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والنائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ورؤساء كتل في مبنى البرلمان.وقال المصدر في حديث لـ«السومرية نيوز»، إن اجتماعًا مغلقًا يعقد الآن في مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي بحضور رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ورؤساء كتل وعدد من النواب لمناقشة التصويت على الكابينة الحكومية.وفي سياق متصل، نقلت وكالة الانباء العراقية، اليوم الخميس، عن نائب كردي قوله: لم نحرز تقدمًا في مباحثاتنا مع رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد توفيق علاوي.