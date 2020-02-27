إطلالة جريئة لـ رانيا يوسف من إجازتها (صورة)

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وذلك من أحدث ظهور لها.وظهرت رانيا بإطلالة جرئية، مرتدية "جمبسوت" قصيرا أخضر اللون، وعلقت على الصورة قائلة: "بتمنى إجازة أسبوعية سعيدة".يُشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف يُعرض لها حاليًا بدور العرض السينمائية فيلم "صندوق الدنيا" مع الفنان خالد الصاوي، باسم سمرة، وصلاح عبدالله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي، وإخراج عماد البهات، وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع فى كيفية التعامل مع الحياة في النجاح أو الفشل.