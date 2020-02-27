رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الجامعة الألمانية» بالقاهرة تنظم ندوة توعوية عن فيروس الكورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:26 م
الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية
إسراء جمال
طباعة
نظَّمت الجامعة الألمانية في القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، ندوة توعوية عن فيروس الكورونا الجديد لمجتمع الجامعة (أعضاء هيئة التدريس، الطلاب، العاملين) قدَّمها الدكتور محمد العزيزي، عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة، والدكتور أسامة أبو المجد، مدير الإدارة الطبية بالجامعة.

تضمنت فعاليات أعمال الندوة التعريف بالفيروس، الذي يصيب الجهاز التنفسي للإنسان وينتقل عن طريق استنشاق الرزاز من المريض أو من الأسطح الملوثة.

وقد تأتي أعراض الفيروس المرضية في صورة سعال، عطس والتهاب الحلق، وقد تتطور في بعض الحالات إلى الحمى الشديدة والسعال الحاد، وضيق في التنفس قد يصل إلى الالتهاب الرئوي الحاد، ويمكن الكشف عن المرض من الاختبارات المعملية مع ضرورة عزل المريض.

وفي السياق نفسه، فقد تناول المتحدثان طرق الوقاية من فيروس كورونا من خلال اتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة وذلك بالمحافظة على نظافة الأيدي باستمرار وغسلها لمدة لا تقل عن 20 ثانية، البقاء في المنزل في حالة الشعور بأعراض مشابهة للمرض، ارتداء الأقنعه وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، التخلص من المناديل المستخدمة في الحال، الحرص على نظافة الأشياء والأسطح، وتناول الغذاء السليم، وتفادي الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض المرض.
الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية

موضوعات متعلقة

محاولة إنقاذ.. كيف نواجه ما حدث فى «القمة الأزمة»؟

الزمالك يحسم مستقبل «كارتيرون» مع الفريق

وزير الأوقاف يعلِّق على قرار السعودية تعليق منح تأشيرات العمرة

بتكليفات السيسي.. مصر تستزرع أكبر «غابات المانجروف» بالبحر الأحمر

الصور

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

الأكثر قراءة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

حقيقة التعدى على شقة وسيارة لاعب كرة قدم

بتكليفات السيسي.. مصر تستزرع أكبر «غابات المانجروف» بالبحر الأحمر

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

الدكتور أحمد عادل لـ «الدستور»: هناك اسباب لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

فقدان شريك الحياة يؤثر على كفاءة المخ

علماء يبتكرون طريقة لتدمير الخلايا السرطانية دون جراحة

منوعات

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

بيت السناري يطلق مبادرة «أنت أقوى من المخدرات»

مكتبة مصر الجديدة تنظم ورشة «فن الخيامية»

كيف أقنع «ثروت عكاشة» «خيري شلبي» بتغيير اسمه؟

صالون معهد «جوته» يناقش رواية «بيت القبطية».. اليوم