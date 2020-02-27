«الجامعة الألمانية» بالقاهرة تنظم ندوة توعوية عن فيروس الكورونا

نظَّمت الجامعة الألمانية في القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، ندوة توعوية عن فيروس الكورونا الجديد لمجتمع الجامعة (أعضاء هيئة التدريس، الطلاب، العاملين) قدَّمها الدكتور محمد العزيزي، عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة، والدكتور أسامة أبو المجد، مدير الإدارة الطبية بالجامعة.تضمنت فعاليات أعمال الندوة التعريف بالفيروس، الذي يصيب الجهاز التنفسي للإنسان وينتقل عن طريق استنشاق الرزاز من المريض أو من الأسطح الملوثة.وقد تأتي أعراض الفيروس المرضية في صورة سعال، عطس والتهاب الحلق، وقد تتطور في بعض الحالات إلى الحمى الشديدة والسعال الحاد، وضيق في التنفس قد يصل إلى الالتهاب الرئوي الحاد، ويمكن الكشف عن المرض من الاختبارات المعملية مع ضرورة عزل المريض.وفي السياق نفسه، فقد تناول المتحدثان طرق الوقاية من فيروس كورونا من خلال اتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة وذلك بالمحافظة على نظافة الأيدي باستمرار وغسلها لمدة لا تقل عن 20 ثانية، البقاء في المنزل في حالة الشعور بأعراض مشابهة للمرض، ارتداء الأقنعه وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، التخلص من المناديل المستخدمة في الحال، الحرص على نظافة الأشياء والأسطح، وتناول الغذاء السليم، وتفادي الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض المرض.