الحلبوسي يقترح تأجيل جلسة منح الثقة في البرلمان العراقي

أفادت وكالة الانباء العراقية، في نبأ عاجل اليوم الخميس، عن اقتراح من رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة العراقية الي السبت المقبل.وكان قد كشف مصدر سياسي، في وقت سابق من اليوم، ان عددا من الكتل غير مقتنعة بالبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، فيما اشار الى ان هذه الكتل رفضت التشكيلة الوزارية.وقال المصدر انه "بالتوازي مع حوارات رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي مع بعض الكتل، عقدت كتل أخرى اجتماعات فيما بينها، واتفق بعضها على رفض تشكيلة علاوي الوزارية"، لافتا الى ان "هذه الكتل شددت على أهمية توفر حكومة توافقية".وأكد المصدر أن "الكتل لم تقتنع بالبرنامج الحكومي ولا آلية اختيار الوزراء"، مشيرًا إلى أن "لحدى الكتل تراجعت عن موقفها الداعم لحكومة علاوي واعتبرت التشكيلة الوزارية غير مستقلة وعلى خلاف ما تعهد به رئيس الوزراء المكلف".