مصري يؤدى «عمرة» عن مبارك: «دعيت للسيسي»

يعمل في أحد الكافتريات بالسعودية، منذ 25 عامًا؛ للبحث عن مصدر رزق يستطيع من خلاله الإنفاق على عائلته التي تعيش في مصر؛ ولم يأخذ من راتبه سوى القليل من المال الذي يكفيه للعيش، بينما كان يعمل في الكافتيريا – حيث مقر عمله- قرأ على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خبر وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ليدخل في نوبة من البكاء حزنًا عليه، فقرّر أن يترحم عليه بطريقته الخاصة عن طريق إجراء عمرة لروح مبارك.. هذا هو حال محمد إمبابي، الذي يعمل "عاملًا" في أحد الكافتريات بالسعودية.يقول "إمبابي" الذي يبلغ من العمر 46 عامًا، "انا بحب مصر وتراب مصر وكل مصري بشوفه بالغربة بعتبره اخويا شقيقي اتربينا على أرض واحده كلنا من خيرها وشربنا من نيلها وكل مصري او مصريه اخوتي والرئيس مبارك يعتبر بمقام والدنا جميعا تحمل الكثير وضحى بالكثير للحافظ على أرض مصر وسلامة شعبها".ويضيف "إمبابي"، أنه حين أخبر أسرته أنه سيجري عمرة للرئيس الراحل مبارك فرحوا بشدة وقالوا له: "اعملوا عمرة حتى لو مش هتبعت فلوس لينا الشهر ده تاني.. المهم إنك تعملوا عمرة"، قائلا إن أسرته التي تعيش في التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية كانت تحب مبارك بشدة.ويقول "إمبابي"، إنه أثناء أداء العمرة عن الرئيس الأسبق، دعيت في الحرم المكي للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه يقوم بدور بطولي في الحفاظ على مصر وأمنها واستقرارها.