وقف طعن أستاذ جامعى على مجازاته لانتحال صفة عضو «رقابة إدارية»

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بوقف طعن مدرس بقسم هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة بإحدى الجامعات، على قرار عقابه باللوم جزئيا لمدة شهر، لعدم تنفيذه أوامر المحكمة وإبلاغ الخصوم.وطالب الطعن بإلغاء قرار مجازاة الأستاذ الجامعى، المتضمن عقابه باللوم لخروجه عن القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة لقيامه بانتحال شخصية وصفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية للحصول على بيانات بصورة غير قانونية من إدارة البحوث بالإدارة العامة للجامعة.