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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 33 سائقًا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:28 م
حملات مرورية
حملات مرورية
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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.

أسفرت حملات مرورية خلال 24 ساعة عن إجراء تحليل طبى لـ240 سائقًا، وإثبات تعاطى 33 منهم المخدرات أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من وجود الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكل الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

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