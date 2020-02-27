ضبط 33 سائقًا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.أسفرت حملات مرورية خلال 24 ساعة عن إجراء تحليل طبى لـ240 سائقًا، وإثبات تعاطى 33 منهم المخدرات أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.وكثفت الإدارة العامة للمرور من وجود الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكل الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.