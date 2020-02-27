رئيس الصرف الصحى: المنظومة حديثة وتصلح حتى 2050

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن منظومة الصرف الصحي بالقاهرة حديثة ومتطورة، وأقيمت وفقا لدراسات دقيقة واستمرت 8 سنوات.وأضاف حسن، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أن هناك أنفاقًا رئيسية أقطارها 5 أمتار، بعمق 20 مترًا تحت الأرض بشبكة الصرف الصحي، منوها إلى أن هذه الشبكة تصلح حتى 2050 في حدود القاهرة الكبرى.وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن مشكلة شبكات الصرف الصحي ترتكز في الوصلات الفرعية، موضحا أنه جار تجديدها وإصلاحها.