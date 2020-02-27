مريضة سرطان تحتفل بعيد ميلادها خلال تلقيها العلاج بالأقصر (صور)

احتفل أبناء وأحفاد وأصدقاء مريضة بالسرطان بمستشفى علاج الأورام بالمجان بعيد ميلادها داخل غرفتها بعد أيام من إجرائها عملية جراحية وسط أجواء من البهجة والسعادة.وفاجأ الجميع بإقامة عيد ميلاد عواطف فهمى داخل غرفتها، حيث شارك عدد من المرضى والطاقم الطبي فى الاحتفال بعيد ميلادها الـ 73 وتعليق الزينات وتجهيز التورتة للاحتفال.وقام أبناء المريضة بإهدائها عددا من الهدايا وعمل تورتة كبيرة وشارك الجميع فى إطفاء الشموع وغناء أغانى عيد الميلاد وتم توزيع الحلويات على المرافقين والعاملين بالمستشفى احتفالا بهذه المناسبة.كما استجاب أحفادها لطلبها بالحديث مع ابنها المقيم فى دبي بدولة الإمارات، حيث تحدث معها فيديو لايف وشارك لحظات الاحتفال بالكامل.ووجه أبانوب أيوب، حفيد المريضة، الشكر لإدارة المستشفى على السماح بإقامة عيد الميلاد ورسم ابتسامة وإدخال البهجة لقلب مريضة وإسعاد ابنائها واحفادها، مشيرا إلى أن الجميع قضوا لحظات رائعة حيث أن العامل النفسي مهم جدا لمرضى السرطان.وقالت شيرين ميشيل، ابنة المريضة، والدتى أجرت جراحة صعبة منذ أيام قليلة وكانت تعانى كثيرا بسبب متاعب الجراحة وعامل السن وفكرنا فى إسعادها ولم نجد أفضل من الاحتفال بعيد ميلادها الذى تزامن مع العملية الجراحية وبالفعل نجحنا فى رسم ابتسامة على وجهها من خلال هذا الاحتفال البسيط.