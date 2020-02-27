6 معلومات عن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي

تنظم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، النسخة الثانية للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي "GFHS 2020" بعنوان رؤية المستقبل النسخة الثانية.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المنتدى:- من المقرر أن ينطلق المنتدى فى الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2020.- يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.- يجمع ما يزيد على 500 من القادة والمؤثرين بالمجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي infleuencers- يضم أصحاب المهن حول العالم في مجالات البحث العلمي، الابتكار، إدارة الحكومات، التعليم العالي، وكذلك فاعلي الخير ممن يعقدون مناقشات فاعلة ذات رؤى متعمقة ويمتلكون تطلعات واسعة الأفق تجاه مستقبل التعليم والبحث العلمى فى سياق عالمي متصل بلا حدود.- يعد المبادرة الأولى من نوعها بمصر للاهتمام بالبحث العلمى.- دعا خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، شركة «هواوي» للمشاركة في المنتدى العالمى.