وزير الاتصالات لـ«الدستور»: 20 مشروعا للتحول الرقمي في 2020

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة وضعت استراتيجية تستهدف تنفيذ نحو 20 مشروعا في منظومة التحول الرقمي، تضم جميع مشروعات الميكنة والرقمنة لجميع قطاعات الدولة خلال العام الجاري، تصب في مصلحة الدولة والمواطنين معا، وفق الخطة الزمنية لتنفيذ مشروع بناء مصر الرقمية والتي تتبناه الوزارة بالتعاون مع جميع الوزارات الأخرى.وأضاف الوزير في تصريحات خاصة، لـ "الدستور"، أن أبرز هذه المشروعات التي تقوم حاليا الوزارة بتنفيذها مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، أول محافظة رقمية في مصر، أيضا مشروع حوكمة منظومة تأجير المحاجر، والتي تتيح بيانات عن مواقع المحاجر من خلال صور الأقمار الصناعية لتحديد المساحات وكشف أماكن التعديات، وحساب إنتاجية المحجر من خلال طائرة بدون طيار.وتابع، أن المشروع الثالث تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، إذ تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية في محافظات الغربية، بورسعيد، الشرقية، البحيرة، أسيوط، سوهاج، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة أبريل المقبل، والانتهاء من المرحلة الأخيرة في أكتوبر المقبل.وعن المشروع الرابع، قال وزير الاتصالات، سيشهد تطوير وميكنة منظومة الضرائب التي تستهدف توحيد وتسهيل الإجراءات، وحوكمة الأداء وزيادة الحصيلة، ومراقبة دورة حياة الشركة وتعاملاتها، وضبط المنظومة الضريبية والتأمينية، من خلال منصة لتقديم خدمات الشركات من التراخيص والحوافز والضرائب وإجراءات التأسيس من خلال وزارات التموين والتضامن والهيئة العامة للاستثمار والمالية والتجارة والصناعة والبيئة والعدل والجهات المعنية الأخرى.وأكد، أن المشروع الخامس بدء تدريب نحو 100 ألف متدرب خلال عامين، وفق عدة مبادرات للتدريب للموظفين والشباب على أدوات تكنولوجيا المعلومات المختلفة وعلى رأسها مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، التخزين، الجيل الخامس، الألياف الضوئية.وأضاف طلعت، أنه سيتم إطلاق مبادرة تدريب أخرى للغات لنحو 80 ألف متدرب خلال عامين أيضا، تضم الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية ومبادرة أخر لتدريب 20 ألف متدرب بمراكز الشباب، خلال العام الجاري، تشمل 10% على الأقل من ذوي القدرات الخاصة، ويتم تحديد أعداد المتدربين وفقا لمتطلبات سوق العمل.وقال عمرو طلعت، إن باقي المشروعات تشمل ميكنة المحاكم والنيابات والشهر العقاري والمرور والأحوال المدنية والتموين والتعليم والجامعات، بالإضافة إلى رقمنة قواعد بيانات الحكومة وربط 33 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية "الفايبر"، وإنشاء مجمعات الإبداع بالمحافظات وإنشاء مراكز للتشخيص المبكر عن بعد للأمراض وتطوير بنوك الدم وإنشاء مدينة المعرفة الرقمية وغيرها من المشروعات التكنولوجية الأخرى.