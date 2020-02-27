السعودية: غسل وتعقيم المسجد الحرام 4 مرات يوميًا

ذكرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه يتم غسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد أربع مرات يوميًا لضمان سلامة قاصديه، ورفع 13 ألفًا و500 سجادة يوميًا من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها.وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني- في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس- أن عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري، حيث يُطوى السجاد ويُرفع ثم تُغسل المصليات وتُعقم ويتم تجفيفها، وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهلة تأهيلًا عاليًا، وتستخدم أفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتقوم بكنس جميع السجاد وتعطيره يوميًا.وأكد ودعاني أن الإدارة تغسل وتعقم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام أربع مرات في اليوم، وتتم عمليًا عملية الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة.