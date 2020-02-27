نقابة المهندسين تعتمد ميزانية 2019 والموازنة التقديرية لـ2020

عقد المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، جلسته العادية لمناقشة ميزانية النقابة لعام ٢٠١٩.في بداية الجلسة وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادًا على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أحد قادة القوات المسلحة المصرية الأبطال في حرب الكرامة "أكتوبر المجيدة "، مقدمين لأسرته وللدولة المصرية خالص التعازي.انعقدت الجلسة بحضور المهندس محمود حجازي، والمهندس أحمد عثمان، "وكيلا النقابة"، والمهندس محمود مغاوري، الأمين العام للنقابة، والمهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي ، الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد، والسادة أعضاء المجلس الأعلى للنقابةكما اعتمد المجلس ميزانية النقابة لعام ٢٠١٩ بعد الموافقة عليها بالإجماع والموافقة أيضا على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠.من جانبه قام المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة، باستعراض موقف صناديق النقابة الأربعة،بحضور مراقب الحسابات والمدير المالي للإجابة عن بعض استفسارات السادة أعضاء المجلس الأعلي لحين العرض على الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٥ مارس ٢٠٢٠.من جانبه أعرب المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عن سعادته لوجوده وسط أعضاء المجلس الحالي لمدة عامين، حيث إن هذه الجلسة هي آخر جلسة للمجلس بتشكيله الحالي، لافتا إلى أن العمل النقابي عمل تطوعي وليس بالضرورة أن يكون المتطوع عضو مجلس أعلى أو هيئة مكتب أو شعبة.جدير بالذكر أن النقابة العامة للمهندسين سوف تجرى انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة الموافق ٢٨ فبراير الجاري.