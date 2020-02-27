رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بنى سويف: إزالة 809 حالات تعدِ على أراضى أملاك الدولة

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:07 م
ازالة اراضى
ازالة اراضى
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، انتظام سير العمل في الموجة الـ15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت في الثاني من فبراير الحالي وتستمر على مدار شهر كامل.

جاء ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة؛ للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة، من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وصرح المحافظ بإزالة حالتي تعدِ بزراعات غير جادة على أراضي صحراوية أملاك دولة بـ"الحيبة" شرق بمركز الفشن؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تمت إزالتها منذ بداية الموجة حتى الآن إلى 809 حالات، ووجود تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كل الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكل مراكز المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأراضي المتعدي عليها، سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

«ألغاز جنازة مبارك».. لماذا تأخر الرئيس وغاب وزير الدفاع والمشير طنطاوي؟

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

سلام أخير بين طنطاوى ومبارك.. كيف نعى المشير الرئيس الأسبق وقدم العزاء لأسرته؟

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

الأكثر قراءة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

بتكليفات السيسي.. مصر تستزرع أكبر «غابات المانجروف» بالبحر الأحمر

سلام أخير بين طنطاوى ومبارك.. كيف نعى المشير الرئيس الأسبق وقدم العزاء لأسرته؟

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

فقدان شريك الحياة يؤثر على كفاءة المخ

علماء يبتكرون طريقة لتدمير الخلايا السرطانية دون جراحة

ما هو السمك الأبيض وأسباب إضافته إلى النظام الغذائى؟

منوعات

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

مكتبة مصر الجديدة تنظيم ورشة «فن الخيامية»

صالون معهد «جوته» يناقش رواية «بيت القبطية».. اليوم

جرائم الإنترنت والوقاية منها ندوة بمركز «الحرية» للإبداع

وزيرة الثقافة تصدر قرارًا بندب علا عادل رئيسًا للقومى للترجمة