بنى سويف: إزالة 809 حالات تعدِ على أراضى أملاك الدولة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، انتظام سير العمل في الموجة الـ15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت في الثاني من فبراير الحالي وتستمر على مدار شهر كامل.جاء ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة؛ للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة، من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.وصرح المحافظ بإزالة حالتي تعدِ بزراعات غير جادة على أراضي صحراوية أملاك دولة بـ"الحيبة" شرق بمركز الفشن؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تمت إزالتها منذ بداية الموجة حتى الآن إلى 809 حالات، ووجود تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كل الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكل مراكز المحافظة.وأشار المحافظ إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأراضي المتعدي عليها، سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.