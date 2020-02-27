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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يشدد على وضع حلول عاجلة للشكاوى وإزالة العقبات

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:06 م
محافظة أسيوط
محافظة أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديم كل سبل الدعم الممكنة والعمل على وضع حلول عاجلة للشكاوى والطلبات وإزالة العقبات التي قد تواجه المواطنين في القطاعات المختلفة.

وأكد ضرورة التنسيق بين كل الجهات والمديريات والهيئات والمؤسسات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ووضع حلول للمشاكل التي قد تقف أمامهم وإيجاد فرص عمل جديدة لبعضهم.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين بديوان عام المحافظة لعرض شكاواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها؛ بحضور مجدي نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعلي سيد، وكيل مديرية القوى العاملة بأسيوط، ومنيرة بكري، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وايهاب عبدالحميد، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، وعبير عبدالغني، مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة، وعدد من مسئولي الصحة والمحافظة.

ووجه المحافظ؛ وكيلي مديريتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بعمل بحث اجتماعي وميداني لهذه الحالات والتنسيق وبحث شكوى وطلبات المواطنين، الذين عرضوا شكاواهم خلال اللقاء وتكليفهم بإيجاد حلول لها في أسرع وقت ممكن على أن يتم توفير فرص عمل لبعض الحالات في شركات القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية النزول إلى أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على اتخاذ كل الإجراءات لحل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين، فضلًا عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني "www.shakwa.eg"وتطبيق الهاتف المحمول "إيجابي" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528) ؛ كما يتلقى مكتب وحدة ذوي الإعاقة بالديوان العام للمحافظة طلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال فترة العمل الرسمية، فضلًا عن تلقى البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أى طوارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.
محافظة أسيوط
محافظة أسيوط
محافظة أسيوط
محافظة أسيوط
محافظة أسيوط
محافظة أسيوط

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