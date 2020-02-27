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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بيان عاجل ضد الصحة حول روتينية الكشف الطبى للمقبلين على الزواج

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:05 م
حسن عمر
حسن عمر
كريمة أبوزيد - السيد السعدني
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تقدم النائب حسن عمر، عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، ببيان عاجل ضد وزيرة الصحة، بسبب قيام الوحدات الصحية والمستشفيات بالكشف الروتينى على المقبلين للزواج دون إجراء التحاليل والكشف بشكل حقيقى، مما يتسبب فى مشاكل صحية للمتزوجين وانتقال الأمراض المعدية بين الأزواج ونقلها أيضًا للأطفال.

وأضاف البرلمانى، فى بيانه، أن حادثة نقل زوج لمرض الإيدز لزوجته وطفلتها، رغم علمه ومثوله للعلاج قبل أشهر من إتمام الزواج، جاء نتيجة عدم قيام الزوج بإجراء التحاليل الطبية بشكل فعال قبل الزواج، وقيام الوحدة الصحية بإعطائه شهادة تفيد بإجرائه الكشف الطبى، الذى لم يحدث، لتكتشف الزوجة بعد الزواج أن زوجها مصاب بالإيدز، قبل الزواج، وتم انتقال العدوى منه إليها وإلى طفلتها.

ولفت النائب، إلى أن وزارة الصحة من خلال وحداتها الصحية ومستشفياتها، تعطى شهادة إجراء التحاليل الطبية اللازمة لإتمام الزواج دون أي إجراءات حقيقية، ويستطيع أي شخص بعشرين جنيه، أن يستخرج هذه الشهادة، مما يجعل الوزارة سببًا رئيسيًا فيما حدث لهذه الأسرة، التي لولا تراخي الوزارة في إجراء الكشف الطبى للمقبلين للزواج لما حدث ما حدث للسيدة وطفلتها.

وطالب النائب، فى بيانه، بضرورة أن تكشف الصحة أسباب روتينية الكشف للمقبلين على الزواج، وأن توضح الوزارة إجراءاتها للحيلولة دون حدوث هذا الأمر مرة أخرى، حفاظا على صحة المواطنين.

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