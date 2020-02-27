ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص ولحوم مذبوحة خارج المجازر ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على أهمية استمرار وتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية ومواجهة كافة صور وأشكال الغش التجاري.جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير مديرية التموين بشأن الحملة التي نفذتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين، والصحة والطب البيطري والصحة والتي أسفرت عن ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص من الجهات المختصة ويستخدم مواد مجهولة المصدر في عملية الإنتاج، وضبط 100 كجم لحوم ذبح خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 10 محاضر لأصحاب محلات لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر لمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.وأوضح المهندس وصفى عبدالله مدير عام التموين، إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات المحافظ وبالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية الأمن والجهات ذات الصلة من الطب البيطري والصحة والبيئة، ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحلات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.