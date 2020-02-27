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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى حفيدة عمر مكرم
الخميس 27/فبراير/2020 - 12:01 م
حفيدة عمر مكرم
أ ش أ
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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد شريف أحمد رشدي حسن للتعزية في وفاة "راجية محمود عمر مكرم" وإبلاغ أسرتها خالص تعازيه ومواساته.
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