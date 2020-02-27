إجراء 359 عملية عيون لمواطني الغربية

أعلنت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، إجراء 359 عملية عيون لأهالي المحافظة متمثلة فى المياه البيضاء والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية، وزرع القرنية بالمجان، وذلك خلال شهر فبراير الجاري.وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن هذا يأتى ضمن مبادرة مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون، للفئات الأكثر احتياجا وأبناء القرى الأكثر احتياجا من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة التي تتبناها جمعية الأورمان بالتعاون والتنسيق مع المديرية، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.ومن المقرر أن تستمر الحملات خلال الفترة القادمة لإجراء عمليات لبعض المواطنين ضمن الخطة التي تقوم بها الدولة لحماية صحتهم.