رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء 359 عملية عيون لمواطني الغربية

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:56 ص
عملية
عملية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أعلنت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، إجراء 359 عملية عيون لأهالي المحافظة متمثلة فى المياه البيضاء والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية، وزرع القرنية بالمجان، وذلك خلال شهر فبراير الجاري.

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن هذا يأتى ضمن مبادرة مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون، للفئات الأكثر احتياجا وأبناء القرى الأكثر احتياجا من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة التي تتبناها جمعية الأورمان بالتعاون والتنسيق مع المديرية، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

ومن المقرر أن تستمر الحملات خلال الفترة القادمة لإجراء عمليات لبعض المواطنين ضمن الخطة التي تقوم بها الدولة لحماية صحتهم.

موضوعات متعلقة

بتكليفات السيسي.. مصر تستزرع أكبر «غابات المانجروف» بالبحر الأحمر

محاولة إنقاذ.. كيف نواجه ما حدث فى «القمة الأزمة»؟

«الآثار»: تخفيض تذكرة المناطق الآثرية بـ3 محافظات 50% للأجانب

عمرو دياب في المركز الثالث.. أكثر المطربين متابعة على «يوتيوب»

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

الأكثر قراءة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

بتكليفات السيسي.. مصر تستزرع أكبر «غابات المانجروف» بالبحر الأحمر

سلام أخير بين طنطاوى ومبارك.. كيف نعى المشير الرئيس الأسبق وقدم العزاء لأسرته؟

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

فقدان شريك الحياة يؤثر على كفاءة المخ

علماء يبتكرون طريقة لتدمير الخلايا السرطانية دون جراحة

ما هو السمك الأبيض وأسباب إضافته إلى النظام الغذائى؟

منوعات

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

صالون معهد «جوته» يناقش رواية «بيت القبطية».. اليوم

جرائم الإنترنت والوقاية منها ندوة بمركز «الحرية» للإبداع

وزيرة الثقافة تصدر قرارًا بندب علا عادل رئيسًا للقومى للترجمة

أحمد عكاشة عن شقيقه «ثروت»: أستاذي وقدوتي