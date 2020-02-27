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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بنى سويف الجديدة: بيع مخلفات إصلاح شبكات بـ1.7 مليون جنيه

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:55 ص
أشرف عبد الرحمن
أشرف عبد الرحمن
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قال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة (بني سويف) الجديدة، إنه تم عقد جلسة مزاد علني لبيع الكهنة والمخلفات الناتجة عن مخلفات الإصلاح والإحلال والتجديد للشبكات بالمدينة، ورواكد المحطات وغير ذلك بقيمة بلغت مليونًا و708 آلاف جنيه، وذلك في إطار الاستغلال الأمثل لتلك المخلفات وزيادة الموارد المالية للجهاز.

وأوضح عبدالرحمن- في بيان اليوم الخميس- أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع اللوط الأول بمبلغ 80 ألف جنيه، واللوط الثاني بقيمة 278 ألفًا و500 جنيه، واللوط الثالث بنحو 25 ألف جنيه، واللوط الرابع بمليون و325 ألف جنيه.

وأشار إلى أن جلسة المزاد حضرها ممثلون عن عدة جهات؛ لتحقيق مبدأ الشفافية والمنافسة بين المتقدمين للحصول على أعلى سعر.

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